Американский рэпер Tyga выступил на свадьбе сына российского миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, на торжество было потрачено не менее 100 млн рублей.

Тимофей Алтушкин женился на своей подруге детства. По данным Mash, в день свадьбы охрана отца патрулировала город на внедорожниках Tank. Венчание проходило в течение четырех часов в одной из основных городских церквей.

После, продолжает Mash, гости отправились в гостиницу Hyatt. Съемки внутри были запрещены. Кроме Tyga, на свадьбе выступил Xcho, среди гостей были замечены комики Михаил Галустян, Александр Ревва, Роман Постовалов.

Аренда ресторана и угощения, подсчитал источник канала, обошлись примерно в 1,6 млн рублей. На выступления и обеспечение звезд потратили еще 75 млн рублей.

Девичник, уточняет инсайдер, невеста провела на вилле в Челябинске, отдых обошелся в 100 тысяч рублей.

Tyga прибыл в Москву утром 2 августа. После этого он направился в Екатеринбург.

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве.