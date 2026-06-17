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Культура

Драгунский посоветовал российским подросткам прочесть две необычные книги

Драгунский призвал подростков прочесть два произведения Юзефовича и Варламова
Shutterstock

Российским старшеклассникам стоит обязательно прочесть книги Алексея Варламова «Душа моя Павел» и «Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича. Это хорошо написанные произведения, затрагивающие глубокие темы, подчеркнул в беседе с НСН писатель Денис Драгунский.

«Ну и, если бы я был нескромный человек, то порекомендовал бы свой какой-нибудь сборник рассказов. Они очень подходят для того, чтобы посмотреть, как устроена литература: сюжет, герой…», — отметил писатель.

В то же время он предупредил, что с учетом обширных интересов нынешней молодежи составлять общие для всех рекомендации очень сложно. Каждый ориентируется на свой любимый жанр — от фэнтези до детективов и «девочковых романов», отметил Драгунский. Также, по его словам, многие подростки с удовольствием читают классику, включая Тургенева и Гоголя.

Интересной одновременно всем литературы не существует, убежден писатель. Он подчеркнул, что таких текстов не может быть, за исключением громких сообщений информагентств — например, о полете в космос или приземлении космонавтов на Марс.

«Есть люди, которые проживут жизнь и не прочитают тексты, которые другие читают», — заключил писатель.

Напомним, за последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Как выяснили исследователи, расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,4 тыс. рублей в год, то в этом показатель вырос до 6,1 тыс. рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования (68%) признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей.

Ранее Губерниев назвал книгу, которую стоит прочесть каждому молодому человеку.

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