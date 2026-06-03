Россияне стали больше читать бумажные книги

За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,4 тыс. рублей в год, то в этом показатель вырос до 6,1 тыс. рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования (68%) признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей.

Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Еще 22% составляют расходы на нон-фикшн и литературу по саморазвитию, 18% занимают детские книги, 15% приходится на подарочные и коллекционные издания, а 11% — на учебную и профессиональную литературу.

Среди журналов лидерами по расходам стали издания о психологии и образе жизни, на которые приходится 31% покупок. Далее следуют журналы о путешествиях и культуре (24%), деловые и экономические издания (19%), журналы о моде и красоте (16%) и научно-популярные издания (10%).

Аналитики также отметили рост интереса к книгам в качестве подарка. Если в 2025 году книги дарили 12% участников опроса, то в 2026 году этот показатель вырос до 23%. Еще 16% респондентов сообщили, что хотя бы один раз за последние 12 месяцев покупали подарочный сертификат в книжный магазин.

Самыми активными покупателями бумажных книг оказались россияне в возрасте от 25 до 34 лет. На эту группу приходится 34% всех расходов на печатную литературу. Больше всего на книги и журналы тратят работники сферы культуры, на которых приходится 26% расходов среди всех профессиональных групп. На втором месте оказались сотрудники сферы образования с показателем 21%, а третью строчку заняли маркетологи, PR-специалисты и представители креативных индустрий, обеспечившие 16% расходов.

При этом каждый четвертый участник опроса сообщил, что хотя бы раз покупал книгу из-за красивого оформления, иллюстраций или ограниченного тиража. Особенно заметен этот тренд среди респондентов до 35 лет, которые активно делятся фотографиями домашних библиотек и книжных покупок в социальных сетях.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

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