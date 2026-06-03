Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россияне стали больше читать бумажные книги

За год россиян, регулярно покупающих бумажные книги, стало в 1,5 раза больше
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,4 тыс. рублей в год, то в этом показатель вырос до 6,1 тыс. рублей. При этом подавляющее большинство участников исследования (68%) признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей.

Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Еще 22% составляют расходы на нон-фикшн и литературу по саморазвитию, 18% занимают детские книги, 15% приходится на подарочные и коллекционные издания, а 11% — на учебную и профессиональную литературу.

Среди журналов лидерами по расходам стали издания о психологии и образе жизни, на которые приходится 31% покупок. Далее следуют журналы о путешествиях и культуре (24%), деловые и экономические издания (19%), журналы о моде и красоте (16%) и научно-популярные издания (10%).

Аналитики также отметили рост интереса к книгам в качестве подарка. Если в 2025 году книги дарили 12% участников опроса, то в 2026 году этот показатель вырос до 23%. Еще 16% респондентов сообщили, что хотя бы один раз за последние 12 месяцев покупали подарочный сертификат в книжный магазин.

Самыми активными покупателями бумажных книг оказались россияне в возрасте от 25 до 34 лет. На эту группу приходится 34% всех расходов на печатную литературу. Больше всего на книги и журналы тратят работники сферы культуры, на которых приходится 26% расходов среди всех профессиональных групп. На втором месте оказались сотрудники сферы образования с показателем 21%, а третью строчку заняли маркетологи, PR-специалисты и представители креативных индустрий, обеспечившие 16% расходов.

При этом каждый четвертый участник опроса сообщил, что хотя бы раз покупал книгу из-за красивого оформления, иллюстраций или ограниченного тиража. Особенно заметен этот тренд среди респондентов до 35 лет, которые активно делятся фотографиями домашних библиотек и книжных покупок в социальных сетях.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее автор книги про опасность ИИ попал в скандал из-за сгенерированных цитат, которых никто не говорил.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!