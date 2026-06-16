Рэпера ICYBANDO оштрафовали за трек с Пашей Техником

В Москве суд привлек рэпера ICYBANDO (настоящее имя Иван Костин) к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно постановлению Никулинского районного суда города Москвы, Костина оштрафовали за совместный трек с Пашей Техником «На детоксе».

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в этой композиции, а также в треках ICYBANDO «No comments», «Крутка», «Сон» и «Icy Garik» и трех видеофайлах артиста имеется положительная оценка наркотических средств и аморального образа жизни.

Суд признал исполнителя виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Накануне художница Саша Скочиленко получила штраф за комикс «Книга о репрессиях».

Ранее сотрудница Пушкинского музея выругалась матом и была оштрафована.