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Общество

Сотрудница Пушкинского музея выругалась матом и была оштрафована

Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань
Shutterstock/FOTODOM

В Москве суд признал виновной и назначил штраф сотруднице Пушкинского музея, которая нецензурно выругалась в адрес коллеги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

В материале дела говорится, что обе женщины работают диспетчерами и сменяют друг друга. В начале года у них возник конфликт, связанный с тем, что одна из них передавала помещение после смены в ненадлежащем виде — помещение было непроветренным и в нем было много мусора.

В итоге одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбление, которое было зафиксировано на камеру. После этого потерпевшая написала заявление, а в полиции на женщину составили протокол по статье «Оскорбление». Обидчица признала свою вину. Судом ей был назначен штраф три тысячи рублей.

До этого юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров рассказал россиянам, что за нецензурную брань в общественном месте может грозить штраф или административный арест до 15 суток.

По его словам, ругань на улице подпадает под статью о мелком хулиганстве. За такие действия предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Если при этом человек не подчиняется законным требованиям представителя власти, наказание ужесточается: штраф может достигать 2,5 тысячи рублей или также применяется арест до 15 суток.

Ранее Организатора концерта «Ленинграда» оштрафовали за мат.

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