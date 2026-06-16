Художница Скочиленко получила штраф за комикс «Книга о репрессиях»

В Петербурге художницу Скочиленко оштрафовали по протоколу за дискредитацию армии

Художника Александра Скочиленко получила штраф за свой комикс «Книга о репрессиях». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек Скочиленко к административной ответственности после того, как на ее канале в мессенджере нашли книгу ее авторства.

«Первые страницы начинаются со слов «Париж, Берлин, Вильнюс» и заканчиваются словами «...Сколиченко! На выход! Это твой выход!», также в них указаны выражения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации или войск национальной гвардии Российской Федерации, что в своей совокупности дает негативную оценку их деятельности», — говорится в сообщении суда.

Скочиленко назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Осенью 2023 года петербургскую художницу приговорили к 7 годам колонии за распространение фейков об армии из-за распространения листовок в супермаркете. Около полутора лет художница находилась в СИЗО, затем ее включили в списки на международный обмен заключенными.

В 2024 году Скочиленко с еще несколькими заключенными отправили в Германию, взамен Россия получила офицера спецслужб Вадима Красикова и еще несколько человек, отбывавших наказание за схемы по обходу санкций, кибермошенничество и шпионаж.

Сейчас Александра Скочиленко живет в Европе.

Ранее не стало художника, обвиненного в призывах к терроризму из-за листовок в супермаркете.