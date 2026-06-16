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Культура

В Турции нашли фреску с непривычным обликом Иисуса

В Турции обнаружили редкую фреску III века с ранним образом Иисуса
Anadolu/Getty Images

Археологи в Турции нашли редкую фреску с изображением Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря. Об этом сообщает Daily Star.

Роспись, датированную III веком, обнаружили в подземной гробнице рядом с городом Изник. На фреске Иисус изображен как юный пастух с козленком на плечах и четырьмя животными у ног.

Археолог Гюльсен Кутбай отметила, что это редкий случай, когда Иисуса изобразили с явно выраженными римскими чертами лица. По словам экспертов, особое значение фреске придает исторический контекст: в 325 году в Никее (ныне Изник) утвердили Никейский Символ веры, а до этого христиане подвергались жестоким гонениям.

Образ Доброго Пастыря, предшествовавший кресту как главному символу христианства, выражал идеи спасения и божественной защиты.

Недавно сообщалось, что во время археологических раскопок в Израиле 12-летний школьник нашел драгоценный камень, которому может быть более 1500 лет, пишет The Times of Israel. Согласно Новому Завету, место, где работали археологи, было проклято Иисусом.

Эксперты установили, что находка представляет собой редкую разновидность агата под названием николо. Предположительно, камень когда-то украшал дорогое украшение времен Римской или Византийской империи.

Ранее сообщалось, что российский интернат потребовал уничтожить книгу «Шаг из детдома».

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