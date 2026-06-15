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Культура

Российский интернат потребовал уничтожить книгу «Шаг из детдома»

К автору книги о детском доме Максиму Данилову подали иск на 2,5 млн рублей
Максим Данилов/VK

Российский детский дом потребовал уничтожить книгу бывшего воспитанника, рассказавшего о детстве за его стенами. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В Санкт-Петербурге интернат подал иск к своему бывшему воспитаннику Максиму Данилову после выхода его книги «Шаг из Детдома на ТВ или исповедь моего детства». В книге автор рассказывает, что сначала от него отказалась мать, затем приемные родители, а с четырех лет он воспитывался в детском доме.

Данилов утверждает, что в стенах учреждения воспитанников били, унижали, морили голодом, выставляли на мороз без одежды, а одна из воспитательниц якобы пыталась его утопить в состоянии алкогольного опьянения.

«Детдом я могу описать одним словом — это тюрьма, только для детей», — пишет автор.

После выхода книги руководство учреждения обратилось в суд с требованием уничтожить тираж и взыскать с автора 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Кроме того, по информации канала, учреждение хочет, чтобы Максим Данилов публично извинился.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше читать бумажные книги.

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