Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В проклятой Иисусом деревне сделали удивительную находку

Школьник в Израиле нашел во время раскопок 1500-летний драгоценный камень
Korazim excavation team/Israel Nature and Parks Authority

Во время археологических раскопок в Израиле 12-летний школьник нашел драгоценный камень, которому может быть более 1500 лет, пишет The Times of Israel. Согласно Новому Завету, место, где работали археологи, было проклято Иисусом.

Алон Хоровиц участвовал в общественных раскопках в национальном парке Коразим в Верхней Галилее. За несколько минут до окончания работ мальчик заметил в земле необычный синий предмет.

«Я копал киркой и вдруг увидел что-то круглое, синее и необычное. Поднял находку и показал археологу», — рассказал школьник.

Эксперты установили, что находка представляет собой редкую разновидность агата под названием николо. Предположительно, камень когда-то украшал дорогое украшение времен Римской или Византийской империи.

Археологи отмечают, что такие камни считались символом высокого статуса и богатства. По их мнению, находка говорит о том, что среди жителей древнего поселения были состоятельные люди.

Древний Коразим находится недалеко от Галилейского моря и известен тем, что упоминается в Новом Завете. Согласно библейскому преданию, этот город был проклят Иисусом за отказ принять его учение.

Ранее школьник случайно нашел в пустыне древнеримскую статуэтку возрастом около 1700 лет.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!