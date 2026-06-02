В проклятой Иисусом деревне сделали удивительную находку

Школьник в Израиле нашел во время раскопок 1500-летний драгоценный камень

Во время археологических раскопок в Израиле 12-летний школьник нашел драгоценный камень, которому может быть более 1500 лет, пишет The Times of Israel. Согласно Новому Завету, место, где работали археологи, было проклято Иисусом.

Алон Хоровиц участвовал в общественных раскопках в национальном парке Коразим в Верхней Галилее. За несколько минут до окончания работ мальчик заметил в земле необычный синий предмет.

«Я копал киркой и вдруг увидел что-то круглое, синее и необычное. Поднял находку и показал археологу», — рассказал школьник.

Эксперты установили, что находка представляет собой редкую разновидность агата под названием николо. Предположительно, камень когда-то украшал дорогое украшение времен Римской или Византийской империи.

Археологи отмечают, что такие камни считались символом высокого статуса и богатства. По их мнению, находка говорит о том, что среди жителей древнего поселения были состоятельные люди.

Древний Коразим находится недалеко от Галилейского моря и известен тем, что упоминается в Новом Завете. Согласно библейскому преданию, этот город был проклят Иисусом за отказ принять его учение.

Ранее школьник случайно нашел в пустыне древнеримскую статуэтку возрастом около 1700 лет.