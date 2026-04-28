Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Суд оправдал экс-«народного губернатора» ДНР по делу о дискредитации армии

Кадр: «Миронов Де-Факто»/RuTube

Таганский суд Москвы оправдал бывшего «народного губернатора» Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Губарева по делу о дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Суд прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. Речь шла о постах в Telegram, посвященных спецназу «Ахмат», который входит в структуру Росгвардии. Защита Губарева, адвокат Даниил Берман, просила перенести процесс по месту жительства политика, в Ростовскую область, и назначить дополнительную лингвистическую экспертизу. В итоге экспертиза показала, что в публикациях политика нет признаков дискредитации войск Росгвардии, в том числе «Ахмата».

На заседании выяснилось, что на Губарева написали донос «недоброжелатели», которые якобы требовали возбудить против политика уголовное дело о фейках про ВС РФ, но экспертиза этого не подтвердила. На самом заседании Губарев не присутствовал.

До этого бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев рассказал, как его похитили выходцы из Чечни в 2015 году.

Ранее завершилось расследование дела блогера Сюткина о распространении фейков о ВС РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
