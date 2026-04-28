Суд оправдал экс-«народного губернатора» ДНР по делу о дискредитации армии

Таганский суд Москвы оправдал бывшего «народного губернатора» Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Губарева по делу о дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Суд прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. Речь шла о постах в Telegram, посвященных спецназу «Ахмат», который входит в структуру Росгвардии. Защита Губарева, адвокат Даниил Берман, просила перенести процесс по месту жительства политика, в Ростовскую область, и назначить дополнительную лингвистическую экспертизу. В итоге экспертиза показала, что в публикациях политика нет признаков дискредитации войск Росгвардии, в том числе «Ахмата».

На заседании выяснилось, что на Губарева написали донос «недоброжелатели», которые якобы требовали возбудить против политика уголовное дело о фейках про ВС РФ, но экспертиза этого не подтвердила. На самом заседании Губарев не присутствовал.

