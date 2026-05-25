Варламов обжаловал приговор за фейки о ВС России

Блогер и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намерен обжаловать свой приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, защита Варламова подала кассационную жалобу на заочный приговор.

В августе 2025 года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Также суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей и на четыре года запретил администрирование сайтов.

Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно о долгах Варламова в России.

 
