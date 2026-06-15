Суд отклонил иск Бони к Авроре Кибе

Суд в Москве отклонил иск Бони о защите чести и достоинства к Авроре Кибе

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск телеведущей Виктории Бони к бывшей невесте Григория Лепса, блогерше Авроре Кибе. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы 15 июня 2026 года отказал Виктории Боне в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, заявленного к Кибе (Беляковой) Авроре Ильиничне», — говорится в сообщении.

Боня подала иск против Кибы в октябре прошлого года. Решение было связано с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели. В документах не раскрывались основания и сумма требований телеведущей.

В декабре суд начал процесс по иску. Однако Боня и Киба не явились на беседу по делу.

Ранее Аврора Киба отказалась от своих слов про Боню.