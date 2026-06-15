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Культура

Расторгуев высказался о неожиданной волне популярности песни «Любэ»

Расторгуев назвал успехом внезапную популярность песни у молодежи
Григорий Сысоев/РИА Новости

Песня «Ты неси меня, река» в исполнении группы «Любэ» стала одной из самых прослушиваемых среди российской аудитории. По данным «КИОН Музыка», эта композиция заняла второе место по популярности, уступив лишь треку «Матушка» Татьяны Куртуковой. Лидер группы Николай Расторгуев в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это успехом.

«Эта песня про любовь к родному краю. Конечно, мне приятно, что нынешние слушатели её высоко оценили. Наверное, это успех», — подчеркнул музыкант.

Он также отметил, что желает молодым певцам успехов и творческого вдохновения.

Напомним, до этого Расторгуев прокомментировал ситуацию с американской певицей Бейонсе, в треке которой увидели плагиат композиции «Ты неси меня река». По его словам, он тоже заметил сходство двух песен, но отнёсся к этому спокойно и не собирается выдвигать никаких претензий. Он заверил, что его это не беспокоит, и добавил, что не намерен «гнаться» за звёздами, которые украли отдельные мотивы из его песен.

Ранее продюсер назвал песни Лепса и Расторгуева подходящими для гимна 9 Мая.

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