Песню Лепса «Родина‑мать» предложили сделать новым гимном 9 Мая

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что песня Григория Лепса «Родина-мать» могла бы стать новым гимном к 9 Мая. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

По его словам, композиция передает дух праздника, наполнена любовью к стране и отражает богатство отечественной культуры.

«Да и сам Григорий достойный человек, полагаю, что он заслуживает того, чтобы его песни звучали на таких важных государственных праздниках», — подчеркнул он.

Также продюсер отметил творчество Николая Расторгуева, сказав, что многие песни лидера «Любэ» подходят для этой роли, так как в них отражены трагические страницы истории и воспевается любовь к Родине.

Накануне Стас Пьеха назвал «Белорусский вокзал» своей любимой военной песней, а также выделил «Фронтовых подруг», посвященную женщинам-участницам войны. Исполнитель отмечал, что эти композиции вызывают у него мурашки по телу. Он признавался: «Нет ни одной такой песни, которую я бы так много лет пел и перепроживал».

Также Пьеха говорил, что не считает нужным заставлять детей изучать подобные композиции. По его мнению, каждая семья вправе самостоятельно решать, изучать ли такие произведения.

