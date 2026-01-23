Размер шрифта
«Не украла, а позаимствовала»: Расторгуев ответил на плагиат его песни Бейонсе

Frank Micelotta/Invision for Parkwood Entertainment/AP

Лидер группы «Любэ» прокомментировал ситуацию с американской певицей Бейонсе, в треке которой увидели плагиат композиции «Ты неси меня река». По его словам, он тоже заметил сходство двух песен, но отнесся к этому спокойно и не собирается выдвигать никаких претензий.

Напомним, речь идет о треке «Be Alive», в которой музыкальные критики услышали мотивы известной композиции российской группы. В беседе с Общественной Службой Новостей Расторгуев заявил, что его это не беспокоит, хотя он и услышал сходство, особенно во вступлении. По его словам, он не готов утверждать, что Бейонсе полностью украла и сплагиатила его творчество.

«Есть очень похожие мотивы, но песни-то разные. Смысл иной, — добавил певец. — Могу допустить, что им могла понравиться наша мелодия, поэтому позаимствовали. Но бегать теперь и выяснять, почему и зачем, да еще и в суд подавать — это большая глупость».

Он добавил, что не намерен «гнаться» за звездами, которые украли отдельные мотивы из его песен.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на случай с песней «Be Alive», который широко обсуждался публикой. Он подчеркнул, что зарубежные исполнители часто берут из российских песен отдельные отрывки, незнакомые иностранной публике, и адаптируют их для своих композиций, однако большинство из них все-таки старается официально приобретать права на исполнение песен других звезд.

Ранее Инстасамку обвинили в плагиате Бейонсе.

