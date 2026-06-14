Путин поздравил Сокурова

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летием. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал Сокурова автором яркой палитры художественных, документальных фильмов и новаторских проектов. По его мнению, режиссер по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа.

«Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И, конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований», — отметил президент.

Путин пожелал Сокурову здоровья, благополучия и всего наилучшего.

В 2023 году пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». Причина решения министерства не уточнялась. По сюжету Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире и вспоминают о жизни. Мировая премьера фильма «Сказка» состоялась в августе 2022 года на международном кинофестивале в Локарно.

В декабре 2025-го Путин предложил переговорить с Сокуровым по поводу ограничений в его работе, в частности запрета его фильмов.

Ранее Сокуров ответил на решение не вручать ему спецприз ММКФ.