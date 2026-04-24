«Не за награды работаем»: Сокуров ответил на решение не вручать ему спецприз ММКФ

Режиссер Александр Сокуров не смог назвать причину, по которой ему не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Как пишет «Подъем», кинорежиссер ранее получил приглашение от президента ММКФ Никиты Михалкова приехать на фестиваль для вручения награды «За вклад в мировой кинематограф». Однако в церемонии закрытия ММКФ ни Сокуров, ни Михалков не принимали участия.

«Сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Да ерунда это все. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино», — ответил он изданию, подчеркнув, что сложившаяся ситуация — результат внутренних проблем организаторов фестиваля.

Сокуров также отметил, что Михалков с ним после приглашения не связывался, а сам режиссер был в столице на показе своего фильма «Записная книжка режиссера», после чего уехал из Москвы.

Торжественная церемония награждения лауреатов 47-го Московского международного кинофестиваля состоялась 24 апреля в Театре «Россия». Победителем стала картина Фазиля Разака «Страсти». Фестиваль, открывшийся 17 апреля, продолжил традицию, начатую в 1935 году под руководством Сергея Эйзенштейна. С 1999 года президент фестиваля — Никита Михалков.

31 января премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом исключил Сокурова из состава Совета по развитию отечественной кинематографии.

Ранее Путин пообещал позвонить режиссеру Сокурову по поводу жалоб на запрет его фильмов.