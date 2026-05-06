Канье Уэст выступит в Грузии

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Тбилиси в июне. Об этом сообщили грузинские организаторы — компания Starring Georgia.

4 и 5 мая в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) компании стали появляться посты, обещающие новый громкий анонс концерта. В комментариях пользователи предположили, что речь идет о шоу Канье Уэста.

Позже анонс концерта появился на сайте организаторов и на билетных площадках города. Выступление должно пройти 12 июня на стадионе «Динамо Арена».

13 апреля Канье Уэст перенес концерт во Франции. Решению предшествовали заявления местных властей о том, что музыкант «нежелателен» в городе из-за антисемитских высказываний и восхваления Гитлера. Это произошло спустя чуть более недели после того, как Великобритания отказала рэперу во въезде, что привело к отмене фестиваля Wireless в Лондоне, где Уэст должен был выступать хедлайнером.

Ранее въезд страну Канье Уэсту запретили в Польше.