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Культура

Грузия столкнулась с наплывом россиян из-за выступления мировой звезды

Baza: концерт Канье Уэста увеличил спрос россиян на поездки в Грузию
Global Look Press

Спрос россиян на поездки в Грузию вырос почти на 30% из-за концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, число покупок авиабилетов на дату выступления артиста в Тбилиси увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, значительно выросла загрузка отелей в столице Грузии. Часть путешественников добираются до Тбилиси наземным путем, через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс». Россияне, которые уже находятся в Тбилиси, говорят, что в городе много русскоговорящих, обсуждающих предстоящее выступление рэпера.

Концерт Канье Уэста состоится 12 июня на стадионе «Динамо Арена». В Baza отметили, что рэпер выступит в Грузии впервые. За восемь часов после старта продаж было продано 70 тысяч билетов на его концерт. В связи с выступлением мировой звезды власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

Аналогичная ситуация наблюдалась в конце мая в Турции, куда также приезжал Канье Уэст. 30 мая рэпер дал концерт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Его выступление спровоцировало ажиотаж не только на билеты, но и на туры в Турцию.

Ранее глава МИД Польши Сикорский запретил рэперу Канье Уэсту въезд в страну.

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