Звезда КВН упал в обморок перед выступлением

Комик Антон Шастун вспомнил, что потерял сознание перед выступлением в КВН

Звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун вспомнил, как в студенческие годы упал в обморок прямо перед выходом на сцену. Об этом комик рассказал на YouTube‑канале телеведущей Яны Чуриковой.

По словам Шастуна, инцидент произошел во время его выступлений в Центральной лиге КВН в Воронеже. Причиной недомогания стала сильная усталость.

«Я стою, переодеваюсь, уже вот игра. <...> Я переодеваюсь, моргаю — и я лежу, меня [Дмитрий] Позов бьет по лицу», — рассказал юморист.

Шастун пояснил, что ему стало плохо, поскольку он долгое время не спал, переписывая номера сразу трех команд.

Недавно ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович тоже рассказал, что потерял сознание из-за сильного отравления на шоу. Он вспомнил, как одна из участниц привезла чемодан съестного, собранного «со всей деревни». Он решил попробовать угощения, а затем почувствовал странный кисловатый привкус.

Сначала ведущий не обратил на это внимания, но потом понял, что продукты могли испортиться за время трехдневной поездки в поезде летом.

«После игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице», — поделился Якубович.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова получила серьезную травму после падения.