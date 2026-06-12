Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда КВН упал в обморок перед выступлением

Комик Антон Шастун вспомнил, что потерял сознание перед выступлением в КВН
КЛИККЛАК/YouTube

Звезда шоу «Импровизаторы» Антон Шастун вспомнил, как в студенческие годы упал в обморок прямо перед выходом на сцену. Об этом комик рассказал на YouTube‑канале телеведущей Яны Чуриковой.

По словам Шастуна, инцидент произошел во время его выступлений в Центральной лиге КВН в Воронеже. Причиной недомогания стала сильная усталость.

«Я стою, переодеваюсь, уже вот игра. <...> Я переодеваюсь, моргаю — и я лежу, меня [Дмитрий] Позов бьет по лицу», — рассказал юморист.

Шастун пояснил, что ему стало плохо, поскольку он долгое время не спал, переписывая номера сразу трех команд.

Недавно ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович тоже рассказал, что потерял сознание из-за сильного отравления на шоу. Он вспомнил, как одна из участниц привезла чемодан съестного, собранного «со всей деревни». Он решил попробовать угощения, а затем почувствовал странный кисловатый привкус.

Сначала ведущий не обратил на это внимания, но потом понял, что продукты могли испортиться за время трехдневной поездки в поезде летом.

«После игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице», — поделился Якубович.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова получила серьезную травму после падения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!