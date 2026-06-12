Путин почтил память Чурсиной большим венком с алыми розами

Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной большой венок. Об этом сообщает kp.ru.

Прощание с актрисой проходит 12 июня в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Проститься с Чурсиной пришли десятки человек — коллеги по актерскому цеху, поклонники и чиновники, в том числе губернатор города Александр Беглов.

В издании обратили внимание, что среди множества венков выделяется самый большой — от Владимира Путина. Он состоит из нескольких десятков алых роз и зелени. К венку прикреплена лента в цветах российского флага с надписью: «от президента Российской Федерации». Также рядом стоят венки от жителей Санкт-Петербурга, правительства России и города, Законодательного собрания и Александринского театра и ТЮЗа, где служила Чурсина.

Людмила Чурсина умерла 10 июня после продолжительной борьбы с болезнью. В окружении знаменитости рассказали, что она около года боролась с онкологическим заболеванием. Ее похоронят на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой сестры.

Ранее близкая подруга рассказала о последней встрече с Чурсиной.