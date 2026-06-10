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Культура

В окружении Людмилы Чурсиной назвали причину ее смерти

РИА Новости: перед смертью Людмила Чурсина около года боролась с онкологией
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала онкология. Об этом сообщили РИА Новости в окружении знаменитости.

Собеседник агентства уточнил, что Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Более точный диагноз он называть не стал.

О смерти народной артистки СССР сообщил 10 июня театр Российской Армии. Там также подтвердили, что Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни. О месте и времени прощания с артисткой сообщат дополнительно.

В феврале 2022 года «Царьград» сообщал, что Людмила Чурсина продолжительное время страдала от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Как признавалась сама актриса, это стало ее расплатой за более чем полувековое курение. По словам знаменитости, курение было самой большой слабостью в ее жизни, она никак не могла избавиться от этой пагубной привычки.

Людмила Чурсина чуть больше месяца не дожила до своего юбилея. 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет. Артистка известна зрителям по десяткам ролей в кино и театре. Ее самые известные работы: «Когда деревья были большими» (1961), «Донская повесть» (1963), «Угрюм-река» (1968), «Виринея» (1968) и др. В последние годы Чурсина часто играла королевских особ — императриц и правительниц в спектаклях и фильмах, связанных с историей России.

Ранее звезда «Склифосовского» Панджариди умерла на 62 году жизни.

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