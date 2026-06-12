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Культура

«Не могла говорить»: близкая подруга рассказала о последней встрече с Чурсиной

«МК»: близкая подруга раскрыла подробности последних дней жизни Чурсиной
Global Look Press

За несколько дней до смерти народная артистка СССР Людмила Чурсина не могла говорить, а лишь шевелила губами. Об этом рассказала mk.ru завуч школы в Калининском районе Санкт-Петербурга Юлия Пенкина, которая дружила с актрисой 25 лет.

Пенкина сообщила, что их последняя встреча состоялась в воскресенье, 7 июня. Подруга пыталась передать Чурсиной премию «Золотая маска» за служение, однако та не отреагировала на нее.

«Посмотрела, ну и все. И понятно почему — что ей награды, когда жизнь уходит», — сказала Пенкина.

При этом Чурсина, как утверждает близкая подруга, все понимала и узнала ее, но говорить в последние дни уже не могла.

В понедельник, 8 июня, Людмилу Чурсину увезли в реанимацию, а уже 10 июня в 11:30 она умерла, поделилась Юлия. В окружении знаменитости уточнили, что причиной смерти стала онкология, с которой она боролась около года.

12 июня в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади в Санкт-Петербурге проходит прощание с Чурсиной. После ее похоронят на Сестрорецком кладбище, рядом с могилой сестры.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной.

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