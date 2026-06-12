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Культура

Появились кадры с церемонии прощания с Людмилой Чурсиной

В Петербурге проходит прощание с актрисой Людмилой Чурсиной

В Санкт-Петербурге 12 июня проходит прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале опубликовал кадры с траурной церемонии.

Прощание с актрисой проходит в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади. На появившихся в сети кадрах можно увидеть портрет знаменитости в центре храма. Проститься с любимицей публики пришел в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После церемонии прощания состоится отпевание Чурсиной, затем артистку похоронят на Сестрорецком кладбище, рядом с могилой сестры.

О смерти народной артистки СССР стало известно 10 июня. В Театре Российской Армии сообщили, что Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни. Позже в окружении знаменитости уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Людмила Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Точный диагноз не раскрывается.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной.

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