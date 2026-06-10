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Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Путин: биография Чурсиной служит примером всем, кто посвятил себя культуре
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской Армии, родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что актриса была светлым и талантливым человеком. Чурсина сыграла десятки ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, добавил президент.

«Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре», — сказал Путин.

10 июня театр Российской Армии сообщил о смерти народной артистки СССР. Представители культурного учреждения заявили, что Людмила Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни.

Позже в окружении артистки подтвердили ее смерть, уточнив, что причиной кончины стала онкология. Как стало известно, Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Точный диагноз не раскрывается.

Ранее стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной.

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