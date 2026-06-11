Бузова допустила роман с Лепсом: «Григорий, номер ты знаешь»

Певица Ольга Бузова допустила в эфире программы на «Love‑Радио» роман с 63-летним артистом Григорием Лепсом. Ее слова передает «СтарХит».

Бузова рассказала, что планирует выйти замуж и стать мамой, после чего речь зашла о Лепсе, который недавно вновь оказался в статусе холостяка. Певица призналась, что ей нравится, как сочетаются их имена — Ольга и Григорий. При этом артистка подчеркнула: любовь не строится по плану, важны синергия и настоящие чувства.

«Любовь всем возрастам покорна, но мне важно понимать, что у нас могут быть наследники, чтобы мы что-то оставили после себя», — поделилась она.

Бузова также заявила, что к вопросу создания семьи подходит максимально ответственно. Она следит за показателями своего здоровья и намерена быть предельно честной с потенциальным избранником. Свой комментарий певица завершила фразой: «Если что, Григорий, номер ты знаешь».

В июне 2024 года Лепс заявил, что у него роман с 18-летней Авророй Кибой. Музыкант появлялся с девушкой на светских мероприятиях и говорил об их совместном будущем. Однако в 2026 году пара рассталась. Многие поклонники артиста убеждены, что эти отношения были пиаром, который не пошел ему на пользу.

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