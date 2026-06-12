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Культура

Ольга Бузова получила серьезную травму при падении

Mash: певица Ольга Бузова рассекла колено при падении в душе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Бузова рассекла колено при падении в душе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, открытого перелома нет, однако травма оценивается как серьезная. Сейчас решается вопрос о госпитализации артистки.

Mash также утверждает, что Бузова пожаловалась на длительное ожидание медиков.

Недавно сообщалось, что Бузова допустила роман с 63-летним артистом Григорием Лепсом. Певица рассказала в эфире, что планирует выйти замуж и стать мамой, после чего речь зашла о Лепсе, который недавно вновь оказался в статусе холостяка.

Певица призналась, что ей нравится, как сочетаются их имена — Ольга и Григорий. Она завершила свой комментарий фразой: «Если что, Григорий, номер ты знаешь».

До этого Ольга Бузова рассказывала, что ей не нравится в себе. Она призналась, что не любит собственный трудоголизм. По словам знаменитости, она может переписываться с командой в рабочих чатах, даже загорая на пляже. При этом Бузова отметила, что именно трудоголизм привел ее к успеху.

Ранее стало известно, что Галкин переписал часть замка в Грязи на детей.

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