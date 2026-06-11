СМИ узнали о тайной смене гендиректора МХАТа имени Горького

Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТа имени Горького, который заняла после ухода Владимира Кехмана. Об этом сообщил источник «Известий».

«Подписала 9-го. Булукова была в отпуске. Никаких официальных объявлений и сборов труппы», — рассказал собеседник издания.

На сайте театра в разделе «Руководство» уже удалили страницу с информацией о ней. По данным другого источника из числа сотрудников театра, новым гендиректором стала Лариса Вильясте. Она, как утверждает еще один инсайдер «Известий», якобы фактически ведет дела театра уже несколько месяцев.

Официальных заявлений о перестановках пока не было, и Вильясте продолжает числиться директором Московского Губернского театра, где художественным руководителем работает Сергей Безруков. Он, в свою очередь, в марте 2026 года был назначен худруком МХАТ имени Горького.

Булукова является лауреатом премии правительства РФ в области культуры и мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. МХАТ им. Горького Булукова возглавила в октябре 2025 года.

Ранее артисты МХАТа пожаловались на закрытую сцену.