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Культура

СМИ узнали о тайной смене гендиректора МХАТа имени Горького

«Известия»: гендиректор МХАТа имени Горького Булукова уволилась 9 июня
Министерство культуры Российской Федерации/VK

Елена Булукова покинула пост гендиректора МХАТа имени Горького, который заняла после ухода Владимира Кехмана. Об этом сообщил источник «Известий».

«Подписала 9-го. Булукова была в отпуске. Никаких официальных объявлений и сборов труппы», — рассказал собеседник издания.

На сайте театра в разделе «Руководство» уже удалили страницу с информацией о ней. По данным другого источника из числа сотрудников театра, новым гендиректором стала Лариса Вильясте. Она, как утверждает еще один инсайдер «Известий», якобы фактически ведет дела театра уже несколько месяцев.

Официальных заявлений о перестановках пока не было, и Вильясте продолжает числиться директором Московского Губернского театра, где художественным руководителем работает Сергей Безруков. Он, в свою очередь, в марте 2026 года был назначен худруком МХАТ имени Горького.

Булукова является лауреатом премии правительства РФ в области культуры и мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС). С мая 2021 года она занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. МХАТ им. Горького Булукова возглавила в октябре 2025 года.

Ранее артисты МХАТа пожаловались на закрытую сцену.

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