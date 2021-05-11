Назван новый директор Центрального театра кукол имени Образцова

Директором Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова стала Елена Булукова, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры России.

Булукову представила коллективу 11 мая директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева. «Елена Николаевна занималась организацией всероссийских гастролей. Это неимоверно сложная работа. Надеюсь, что ее профессиональные навыки и приобретенный опыт на прошлом месте будут с успехом применены на новой должности», — сказала Косарева, выразив надежду, что в театре будет больше громких премьер и гастролей.

Елена Булукова окончила Московский Государственный педагогический университет имени Ленина и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. До нового назначения она руководила ФГБУК «Федеральный гастрольной центр поддержки гастрольной деятельности» и программой «Большие гастроли».

Владимир Бакулев покинул пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова 30 апреля. Увольнение произошло по взаимному соглашению сторон.