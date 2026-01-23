Во МХАТе пожаловались на творческий простой при Кехмане

Артисты МХАТа пожаловались на закрытую сцену и творческий простой. Источник в театре цитирует kp.ru.

Как рассказал инсайдер, за четыре года ремонта в театре отремонтировали три этажа из шести, не завершен ремонт в Большом репетиционном зале и на Малой сцене. На закрытую сцену артистов не пускают.

«Не только из-за ремонта, как нам объяснили, возникли проблемы с пожарной безопасностью. Плюс ведутся следственные мероприятия...» — поделился инсайдер.

Театр, по словам источника, оказался в вынужденном творческом простое со времени прихода бывшего генерального директора учреждения культуры Владимира Кехмана.

Кехмана освободили от должности в сентябре 2025 года, а в начале 2026 года он покинул должность художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Летом Следственный комитет выдвинул против Кехмана обвинение в присвоении и растрате средств, выделенных на реконструкцию МХАТ, и получении взятки.

В декабре новый директор театра Елена Булукова анонсировала труппе гастроли в Хакасию, Тыву, Тверь, Нижний Новгород. Южную Осетию, восстановление старых спектаклей и выход премьер.

