Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, кому может достаться многомиллионное наследстви народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Специалиста цитирует mk.ru.

Чурсина не оставила детей, но у нее есть родственники, в частности, племянник, уточнила Вербицкая-Линник.

«Они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом. Если, конечно, Людмила Алексеевна не оставила завещания», — говорит юрист.

Адвокат напомнила, что наследодатель вправе составить завещание в адрес любого лица — например, художник Николай Рерих оставил имцщество советскому народу в лице Коммунистической партии.

В качестве обязательной доли, продолжила Вербицкая-Линник государство защищает лишь нетрудоспособных наследников — болеющих, несовершеннолетних или пенсионеров. Им достается не менее 1/2 от доли, которая бы причиталась им по закону.

«Во всех остальных случаях при вскрытии «нюансов» наследственное дело подлежит разрешению в суде. Надеюсь, что в случае с Людмилой Алексеевной до этого не дойдет: память и имущество замечательной актрисы сохранят ее родственники по крови, ее род», — заключила она.

10 июня театр Российской Армии сообщил о кончине Чурсиной. Представители культурного учреждения заявили, что актрисы не стало после продолжительной болезни.

Позже в окружении артистки рассказали, что Чурсина около года боролась с раком.

Сама артистка при жизни признавалась, что страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она называла это расплатой за более чем полувековое курение.

Людмила Алексеевна не дожила до юбилея чуть больше месяца — 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о карьере и судьбе Людмилы Чурсиной.