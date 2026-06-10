Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщает театр Российской Армии на своем сайте.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Чурсина была любима миллионами зрителей — «единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса».

О прощании с артисткой сообщат в ближайшее время.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года по официальной версии — в Душанбе, куда ее мать была направлена в эвакуацию. Сама же актриса рассказывала, что появилась на свет в медсанбате под деревней Груздово на Псковщине. После школы в 1959 году планировала поступать в Московский авиационный институт (МАИ), но «за компанию с подругой» попробовала поступить в театральный вуз и прошла сразу в три: во ВГИК, ГИТИС и Театральное училище им. Б.В. Щукина, но выбрала последний.

За всю свою творческую карьеру играла в нескольких театрах. С 1974 по 1984 год служила в Ленинградском театре драмы имени А.С. Пушкина, где активно играла в классических и современных постановках.

С 1984 года перешла в Центральный академический театр Советской армии (ЦАТСА). Одна из самых значимых ролей — Настасья Филипповна в спектакле «Идиот» по роману Ф.М. Достоевского. Среди других работ — леди Макбет в «Макбете» Шекспира, баронесса Штраль в «Маскараде» Лермонтова, Мария Федоровна в «Павле I» Мережковского, Пифия в «Антигоне» Софокла, Эрнестина Тютчева в «Прощальном свете» Павловского и другие.

Ранее умер актер из фильмов серии «Крестный отец».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!