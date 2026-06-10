Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщает театр Российской Армии на своем сайте.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Чурсина была любима миллионами зрителей — «единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса».

О прощании с артисткой сообщат в ближайшее время.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года по официальной версии — в Душанбе, куда ее мать была направлена в эвакуацию. Сама же актриса рассказывала, что появилась на свет в медсанбате под деревней Груздово на Псковщине. После школы в 1959 году планировала поступать в Московский авиационный институт (МАИ), но «за компанию с подругой» попробовала поступить в театральный вуз и прошла сразу в три: во ВГИК, ГИТИС и Театральное училище им. Б.В. Щукина, но выбрала последний.

За всю свою творческую карьеру играла в нескольких театрах. С 1974 по 1984 год служила в Ленинградском театре драмы имени А.С. Пушкина, где активно играла в классических и современных постановках.

С 1984 года перешла в Центральный академический театр Советской армии (ЦАТСА). Одна из самых значимых ролей — Настасья Филипповна в спектакле «Идиот» по роману Ф.М. Достоевского. Среди других работ — леди Макбет в «Макбете» Шекспира, баронесса Штраль в «Маскараде» Лермонтова, Мария Федоровна в «Павле I» Мережковского, Пифия в «Антигоне» Софокла, Эрнестина Тютчева в «Прощальном свете» Павловского и другие.

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