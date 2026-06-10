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Стало известно, когда могут продать дом композитора Дробыша

NF Group: дом Виктора Дробыша в Подмосковье могут продать до конца 2026 года
Алексей Куденко/РИА Новости

Дом российского композитора Виктора Дробыша на Новорижском шоссе в Подмосковье могут продать до конца 2026 года. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group Татьяна Алексеева.

По ее словам, изначально дом выставили на продажу в феврале 2024 года, а его стоимость составляла $22 млн. В сентябре 2025 года стоимость на лот снизили до $16,99 (около 1,22 млрд рублей).

Алексеева отметила, что с этой ценой компания проводит практически еженедельные показы дома, а также проводится переговорный процесс сразу с двумя возможными покупателями.

«К сделке мы придем в ближайшее время», – утверждает она.

В публикации отмечается, что двухэтажный дом находится в девяти километрах от МКАД, его общая площадь составляет 2 тыс. квадратных метров. В здании находятся семь спален, спа-зона с бассейном и хаммамом, а также студия звукозаписи. На участке в 41 сотку имеются ландшафтный парк, спортивная площадка, гараж на три автомобиля и парковка на шесть машино-мест.

В феврале сообщалось, что Дробыш смог вывести свою звукозаписывающую компанию ООО «Подземка Рекордс» из убытков почти в 10 миллионов рублей.

Ранее Виктор Дробыш назвал главную ошибку певца Shaman.

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