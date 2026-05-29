Виктор Дробыш назвал главную ошибку певца Shaman

Композитор Виктор Дробыш выразил опасения относительно творческого вектора певца Shaman (он же — Ярослав Дронов). Его слова передает «Пятый канал».

Дробыш посоветовал артисту быть осторожнее с политическими темами в музыке. По его мнению, песни сильнее, когда они касаются универсальных тем: чувств, человеческих отношений, простых и понятных историй.

«Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать, а будут как певца, который поет про иноагентов», — объяснил он.

Вместе с тем Дробыш подчеркнул, что считает Дронова талантливым артистом. Он напомнил, что успешно сотрудничал с певцом целый год.

«Когда мы занимались с SHAMAN музыкой, писали песни… Мы занимались музыкой. Сейчас он занимается… Я не знаю чем», — подытожил продюсер.

28 мая Shaman выпустил песню «Россия, мама» и клип к ней. В ролике музыкант показал фотографии иноагентов из секретной папки. С помощью искусственного интеллекта артист «заставил» покинувших страну медийных личностей спеть с ним припев. Клип набрал 113 тысяч дизлайков и 62 тысячи лайков.

