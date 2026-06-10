Стали известны дата и место похорон Людмилы Чурсиной

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в окружении актрисы.

По данным kp.ru, похоронят знаменитость на Сестрорецком кладбище города 12 июня.

10 июня театр Российской Армии сообщил о смерти народной артистки СССР. Представители культурного учреждения заявили, что Людмила Чурсина ушла из жизни после продолжительной болезни.

Позже в окружении артистки подтвердили ее смерть, уточнив, что причиной кончины стала онкология. Как стало известно, Чурсина боролась со смертельным недугом около года. Точный диагноз не раскрывается.

Сама Чурсина при жизни признавалась, что страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она называла это расплатой за более чем полувековое курение. По словам знаменитости, она никак не могла избавиться от этой пагубной привычки.

Людмила Алексеевна не дожила до юбилея чуть больше месяца — 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о карьере и судьбе Людмилы Чурсиной.