Раскрыт гонорар Киркорова за концерт: «Может безбедно жить»

Продюсер Дворцов заявил, что Киркоров получает около 6 млн рублей за концерт

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся к активной гастрольной деятельности. Об этом сообщил kp.ru продюсер Сергей Дворцов.

По словам эксперта, публика соскучилась по артисту, поэтому билеты на его концерты раскупаются быстро. Выступления Киркорова, подчеркнул Дворцов, обходятся прокатчикам в 5-6 млн рублей. Помимо концертной деятельности, Киркоров также зарабатывает на телевидении, получая около 8 млн рублей за проект.

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов отметил, что Киркоров и Григорий Лепс сегодня занимают верхние строчки рейтинга самых состоятельных российских звезд.

«Их благосостояние не зависит от гастрольной гонки, они и без концертов могут безбедно жить», — добавил он.

Накануне сообщалось, что юмористка Екатерина Варнава провела корпоратив украинской модели Маргариты Паша за 2,5 млн рублей. Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Варнава отработала на мероприятии с бывшим резидентом Comedy Club Игорем Меерсоном и пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

В июне Галкин стал ведущим дня рождения модели и «мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на вилле во французском Сен-Тропе. На нем также выступили Варнава, Меерсон и Светлана Лобода. В конце вечеринки модель объявила о своей беременности и устроила гендер-пати.

Ранее сообщалось, что певец Агаларов купил участок у соседа за $3 млн рублей из-за лая собак.