Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Раскрыт гонорар Киркорова за концерт: «Может безбедно жить»

Продюсер Дворцов заявил, что Киркоров получает около 6 млн рублей за концерт
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся к активной гастрольной деятельности. Об этом сообщил kp.ru продюсер Сергей Дворцов.

По словам эксперта, публика соскучилась по артисту, поэтому билеты на его концерты раскупаются быстро. Выступления Киркорова, подчеркнул Дворцов, обходятся прокатчикам в 5-6 млн рублей. Помимо концертной деятельности, Киркоров также зарабатывает на телевидении, получая около 8 млн рублей за проект.

Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов отметил, что Киркоров и Григорий Лепс сегодня занимают верхние строчки рейтинга самых состоятельных российских звезд.

«Их благосостояние не зависит от гастрольной гонки, они и без концертов могут безбедно жить», — добавил он.

Накануне сообщалось, что юмористка Екатерина Варнава провела корпоратив украинской модели Маргариты Паша за 2,5 млн рублей. Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Варнава отработала на мероприятии с бывшим резидентом Comedy Club Игорем Меерсоном и пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

В июне Галкин стал ведущим дня рождения модели и «мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на вилле во французском Сен-Тропе. На нем также выступили Варнава, Меерсон и Светлана Лобода. В конце вечеринки модель объявила о своей беременности и устроила гендер-пати.

Ранее сообщалось, что певец Агаларов купил участок у соседа за $3 млн рублей из-за лая собак.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!