Агаларов купил участок у соседа за $3 млн рублей из-за лая собак

Певец Эмин Агаларов признался в шоу Ксении Собчак на VK Видео, что недавно приобрел новый участок.

Агаларов выкупил участок у соседа в Азербайджане за $3 миллиона (215 миллионов 190 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Артист объяснил, что его беспокоил шум по соседству.

«Это был сосед в старом Си Бризе, у него был там недостроенный дом, и он туда загрузил штук 20 собак, они все лаяли. А у меня гости приезжают: фестиваль, рестораны. Меня это очень раздражало. Начались торги, которые шли восемь лет. В итоге я за 30 соток заплатил $3 миллиона. Дороже, чем в Барвихе», — поделился певец.

Агаларов отметил, что на данный момент купил более 900 участков в Азербайджане.

В разговоре с Собчак Агаларов также рассказал о том, что как весьма обеспеченные люди обращаются к нему с просьбой сделать из их детей звезду. Исполнитель уточнил, что отказывается это делать. Он уверен, что из человека невозможно намеренно сделать звезду.

«Сначала этот человек должен написать и записать песни. Сам. И проявить таланты, ради которых можно вкладывать какие-то деньги, чтобы это потом превратилось в бизнес», — отметил артист.

Ранее Лариса Долина подала в суд на обманувших ее мошенников.