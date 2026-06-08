Максим Галкин выступил с Варнавой на украинском корпоративе

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) провел корпоратив для украинской модели. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Галкин стал ведущим дня рождения модели и «мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на вилле во французском Сен-Тропе. На нем также выступили юмористка Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и Светлана Лобода. В конце вечеринки модель объявила о своей беременности и устроила гендер-пати.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В июне 2026-го юрист Иван Соловьев рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут лишиться своего имущества в РФ после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России. Законопроект, одобренный Госдумой, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в Подмосковье рухнула в цене.