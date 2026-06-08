Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Максим Галкин выступил с Варнавой на украинском корпоративе

Shot: комик Максим Галкин провел корпоратив «мисс Украины – 2019»
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) провел корпоратив для украинской модели. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Галкин стал ведущим дня рождения модели и «мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на вилле во французском Сен-Тропе. На нем также выступили юмористка Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и Светлана Лобода. В конце вечеринки модель объявила о своей беременности и устроила гендер-пати.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В июне 2026-го юрист Иван Соловьев рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут лишиться своего имущества в РФ после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России. Законопроект, одобренный Госдумой, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что дача Пугачевой в Подмосковье рухнула в цене.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!