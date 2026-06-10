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Культура

Екатерина Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив с Галкиным

SHOT: актриса Варнава выступила на корпоративе «мисс Украина-2019» за 2,5 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и юмористка Екатерина Варнава провела корпоратив украинской модели Маргариты Паша за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Варнава просит €30 тысяч (около 2,5 миллионов рублей) за частные мероприятия. Артистка готова выступать на корпоративах исключительно с соведущими. На праздники Маргариты Паша она отработала с бывшим резидентом Comedy Club Игорем Меерсоном и пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

SHOT утверждает, что в райдер Варнавы входит перелет бизнес-классом, номер люкс без запахов, четыре бутылки вина, джин, а также ингредиенты для безалкогольной «Кровавой Мэри». В еде прописаны салат, фрукты, сыры и лосось на гриле с овощами.

В июне Галкин стал ведущим дня рождения модели и «мисс Украина – 2019» Маргариты Паша. Праздник прошел на вилле во французском Сен-Тропе. На нем также выступили Варнава, Меерсон и Светлана Лобода. В конце вечеринки модель объявила о своей беременности и устроила гендер-пати.

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