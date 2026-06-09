«Мне присылают счета»: директор Пугачевой ответила на слухи о долге певицы за электричество

Директор Пугачевой Чупракова заявила, что оплачивает все счета певицы в России

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что лично оплачивает все счета певицы в России.

По словам представительницы артистки, информация о задолженности за электричество в квартире на Арбате не соответствует действительности.

«Нет. Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет», — поделилась Чупракова.

Также директор певицы прокомментировала новости о продаже квартиры. Она отметила, что не располагает сведениями об этом.

Mash сообщил, что у Пугачевой образовался долг за электричество в размере почти 9 тысяч рублей. По данным источника, на артистку подали в суд из-за неоплаченных счетов. Также до этого в СМИ появились новости о продаже недвижимости вокалистки. Предположительно, весной пятикомнатную квартиру оценили в 391 млн рублей. Показы для потенциальных покупателей проходят в закрытом режиме.

Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Сначала супруги поселились в Израиле, но затем перебрались на Кипр. Сейчас они снимают там виллу, на которой живут вместе с двумя детьми Гарри и Лизой.

Ранее суд отказался взыскивать с Аллы Пугачевой деньги по иску о защите чести и достоинства.