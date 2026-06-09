У Пугачевой нашли долг в России

Певица Алла Пугачева столкнулась с судебным иском из-за задолженности за электроэнергию в пустой квартире на Арбате. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, компания-поставщик электроэнергии подала на певицу в суд в июне из-за неоплаченных счетов, которые копились с октября 2023 по январь 2026 года. Сумма долга составляет 8 тыс. 722 рубля.

Речь идет о пятикомнатной квартире Примадонны площадью 300 кв. м в элитном ЖК «Филипповский». Весной ее выставили на продажу за $5 млн (около 391 млн рублей), в то время как аналогичные объекты в комплексе сейчас стоят около 500 млн рублей. В финальную цену также входят два машиноместа.

Mash отмечает, что показы квартиры проводятся в закрытом режиме. Риелторы считают, что продажа может затянуться, несмотря на известность бывшей владелицы.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

В июне 2026-го юрист Иван Соловьев рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться своего имущества в РФ после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России. Законопроект, одобренный Госдумой, вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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