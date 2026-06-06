Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой

В Москве суд отказал взыскивать с певицы Пугачевой деньги по иску о защите чести и достоинства
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресненский районный суд города Москвы вынес решение по многомиллионному иску к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Истец считал, что Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) распространила о нем ложную и порочащую информацию, и требовал взыскать с ответчицы 5 млн рублей. Суд в удовлетворении исковых требований отказал.

До этого Бородин заявлял, что, Пугачева так и не извинилась перед ним за свои слова о «доносчике». Кроме того, заявлял он со ссылкой на результаты экспертизы, за слова певицы в интервью Гордеевой ее якобы можно привлечь к ответственности по статье об оправдании терроризма.

Ранее Бородин заподозрил Орбакайте в связях с масонами.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!