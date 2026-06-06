Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой

В Москве суд отказал взыскивать с певицы Пугачевой деньги по иску о защите чести и достоинства

Пресненский районный суд города Москвы вынес решение по многомиллионному иску к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Истец считал, что Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) распространила о нем ложную и порочащую информацию, и требовал взыскать с ответчицы 5 млн рублей. Суд в удовлетворении исковых требований отказал.

До этого Бородин заявлял, что, Пугачева так и не извинилась перед ним за свои слова о «доносчике». Кроме того, заявлял он со ссылкой на результаты экспертизы, за слова певицы в интервью Гордеевой ее якобы можно привлечь к ответственности по статье об оправдании терроризма.

Ранее Бородин заподозрил Орбакайте в связях с масонами.