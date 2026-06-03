Дача Пугачевой в Подмосковье рухнула в цене

Цена на дачу Аллы Пугачевой в Подмосковье стремительно падает. «Газета.Ru» выяснила, что в конце мая недвижимость подешевела еще на 10 млн рублей.

Внук Пугачевой Никита Пресняков, на которого оформлен особняк в Солнечногорске, уже несколько лет пытается его продать. Изначально он хотел выручить 152 млн рублей, однако из-за низкого спроса цену пришлось понижать. В апреле артист уже делал скидку и предлагал элитный объект с собственным пирсом за 110 млн рублей. Но в конце мая объявление пропало с сайтов по продаже недвижимости. Позже его выставили вновь уже за 99 млн рублей.

Дом в коттеджном поселке Малые Бережки Пугачева приобрела еще в 90-е годы и называла его своей дачей. В особняке есть кинозал, хамам, бильярдная и бассейн. На данный момент официальным хозяином недвижимости является внук артистки Никита Пресняков, который не проживает на территории России, поэтому в доме в Подмосковье не нуждается.

Согласно информации, указанной в объявлении, дачу Пугачевой можно приобрести также в ипотеку с первоначальным взносом почти 20 млн рублей. Из-за невозможности быстрой продажи дома Пресняков раньше рассматривал вариант с арендой. Агенты предлагали желающим снять знаменитый особняк за 700 тысяч рублей в месяц. Однако сейчас эта опция отсутствует.

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