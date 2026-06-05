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Культура

Бородин обратился к Саше Бортич: «Если правда ошиблась — докажи»

Глава ФПБК Бородин призвал Бортич отдать долг стране вместо светских мероприятий
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал пост в Telegram‑канале, в котором резко раскритиковал публичную позицию актрисы Александры Бортич.

Бородин обратил внимание на контраст между нынешним образом артистки — «современной эмансипированной женщины», активно участвующей в светской жизни Москвы, — и ее прежними высказываниями. Свою публикацию глава ФПБК сопроводил старым роликом, в котором Бортич высказывалась в поддержку оппозиции.

«Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги женам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и дает залы. Но в графике актрисы — только тусовки и съемки», — заявил он.

До этого Бородин говорил, что интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком может подпадать под действие нормы о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Глава ФПБК напоминал, что ранее надзорный орган уже направлял претензии в адрес Собчак из‑за контента с похожей тематикой. Ее интервью с Сергеем Григорьевым‑Апполоновым впоследствии было удалено с платформ.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская раскрыла стоимость номера Билана на «Евровидении».

 
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