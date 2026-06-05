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Культура

Рудковская раскрыла стоимость номера Билана на «Евровидении»

Продюсер Яна Рудковская: выступление Билана на «Евровидении» стоило $2,5 млн
Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская озвучила расходы на участие Димы Билана в «Евровидении». Ее слова передает Super.ru.

«Номер Димы Билана и вообще «евровизионный» пакет стоил нам, нашей команде, Диме, мне и всем нашим ребятам $2,5 млн «под ключ», — сказала она.

Дима Билан дважды представлял Россию на «Евровидении». В 2006 году артист выступил с песней Never Let You Go, а в 2008 м — с Believe. В последний раз исполнитель представлял страну на конкурсе, который проходил в Белграде. В номере вместе с ним участвовали олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон. По итогам выступления Билан занял первое место.

Недавно народный артист России Филипп Киркоров впервые публично заявил о своем участии в возвращении Болгарии на конкурс «Евровидение» и последующей победе страны. При этом позднее победительница конкурса Дара уверила, что Киркоров не причастен к созданию ее композиции. Она заявила, что хит «Bangaranga» был написан на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.

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