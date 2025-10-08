На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ-пропаганды

Телеведущая Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по просьбе Роскомнадзора
Александр Вильф/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале, что удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым на YouTube.

Видео пропало с YouTube-канала звезды «Осторожно: Собчак». По словам телеведущей, она получила письмо от Роскомнадзора с требованием удалить ролик. В РКН нашли в интервью признаки ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Собчак извинилась перед зрителем и Григорьевым-Апполоновым.

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — отметила журналистка.

В марте представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить племянника и крестного сына Андрея Григорьева-Аполлонова, Сергея и Андрея, на пропаганду ЛГБТ.

По данным издания, Григорьевы-Аполлоновы вместе проживают в Париже. Они сблизились после кончины жены Андрея Юлии и создали музыкальную группу AppolonovGang. Активисты считают, что родственники продвигают ЛГБТ. SHOT отметил, что Сергей прошелся на шпильках в центре столицы Франции.

Ранее звезда фильма «Джентльмены удачи» назвала россиян несчастливыми людьми.

