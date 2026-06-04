На Александра Балуева пожалуются в Верховный суд из-за пьесы

Актера и режиссера Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений за пьесу

Российского актера и режиссера Александра Балуева обвинили в невыплате авторских отчислений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Ирину Прохорову — переводчицу пьесы, по которой актер поставил спектакль.

Уже больше 10 лет Прохорова настаивает, что не получила свою долю выплат за перевод французской комедии «Пижама на шестерых» для постановки «Всем добрый вечер». По словам женщины, Балуев использовал перевод, но договор с ней так и не заключил.

При этом, утверждает переводчица, в документах с правообладателем пьесы указано, что спектакль создан на основе ее работы.

За показы в Новосибирске и Новокузнецке в 2024 году переводчица потребовала 168 тысяч рублей — 6% от сборов. Однако Тверской суд, Мосгорсуд и кассация поддержали Балуева и постановили, что право поставить спектакль по переводу и право потом показывать уже готовую постановку.

Прохорова планирует пожаловаться на решение нижестоящих инстанций в Верховный суд.

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