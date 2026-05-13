Soda Luv получил иск на 1,5 миллиона рублей

В суд поступил иск против певца Soda Luv (Владислав Терентюк – настоящее имя) по делу об авторском праве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иск подал рэпер Why Berry (Никита Абраменко – настоящее имя). Артист утверждает, что является соавтором песни Soda Luv «Бигасс». В 2019 году певец сделал интро в стиле игры GTA и записал свой куплет, который вошел в дебютный альбом Терентюка «Ничего личного».

Как отмечает Mash, в один момент трек «Бигасс» завирусился, однако Абраменко не получил деньги с успешного трека. Рэперы обсуждали роялти в 2021 году.

Утверждается, что Soda Luv пообещал коллеге выплаты и подписать договор, однако позже начал его игнорировать. Затем рэпер заблокировал Why Berry в соцсетях и вырезал его партию из песни.

Абраменко подал в суд на коллегу и потребовал с Терентюка выплатить ему 1,5 миллиона рублей.

