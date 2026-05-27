Анна Asti отсудила 400 тысяч за татарский кавер «По барам»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный лейбл Анны Asti «Феникс Мьюзик» получил компенсацию за использование хита «По барам» в татарском переводе в шоу Стаса Ярушина. Об этом сообщает Super.ru.

Лейбл требовал миллион рублей с трех ответчиков: проекта «Музлофт-Тур» Ярушина, владельца российского видеосервиса, где был опубликован ролик, и администратора канала Сабины Алиевой.

Ярушину, отмечает Super.ru, удалось избежать ответственности — как и владельцу видеосервиса. Алиева же признала нарушение, но посчитала сумму завышенной.

В результате суд снизил выплату до 400 тыс. рублей и обязал Алиеву оплатить госпошлину в 22 тыс. рублей.

В одном из выпусков шоу «Музлофт», которое ведет Стас Ярушин, заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева исполнила песню «По барам» на татарском языке. Затем Анна Asti подала в суд за нарушение авторских прав.

Позднее Ярушин признавался, что был удивлен иску. По его словам, Asti посещала съемки его YouTube-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему. Он отмечал, что пытался созвониться с исполнительницей, но она не ответила на его звонок.

