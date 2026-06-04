Женя Васнецова из «Папиных дочек» о хейте: «Трое суток без телефона»

Актриса Мельникова призналась, что может не спать из-за критики в сети

Исполнительница роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки» Дарья Мельникова высказалась о хейте в социальных сетях. Ее цитирует издание «СтарХит».

По словам актрисы, она старается не читать комментарии с негативом, а иногда устраивает себе детокс от соцсетей.

«Главное, что я поняла за эти годы, — важно не поддаваться на первую волну комментариев и убрать руки от телефона на трое суток», — сказала она.

При этом, признается Мельникова, она слишком чувствительная и эмпатичная, чтобы полностью игнорировать критику.

«Слишком переживаю, могу не спать из-за этого, поэтому чем меньше реакций с моей стороны, тем все быстрее затихает», — рассуждает звезда.

Также в интервью Дарья Мельникова рассказала, что отказалась от употребления алкоголя.

Ранее Ольга Дибцева высказалась о хейте в свой адрес.